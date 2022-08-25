МИД Украины вызвал на ковер представителя Ватикана из-за слов сочувствия папы Римского по поводу убийства Дарьи Дугиной

МИД Украины в четверг, 25 августа, апостольского нунция в Украине архиепископа Висвалдаса Кулбокаса, чтобы выразить разочарование словами папы римского Франциска об убитой в результате теракта Дарье Дугиной, сообщают украинские СМИ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо в Киеве сказал: «Мы внимательно ознакомились с полной цитатой папы Франциска и, во-первых, приняли решение пригласить в министерство иностранных дел апостольского нунция для выражения разочарования Украины этими словами».

«Сегодня нунций был в МИД, и вскоре появится заявление на этот счет с деталями. Само по себе приглашение нунция в министерство является случаем довольно беспрецедентным и говорит само за себя. А во-вторых, скажу прямо, что украинское сердце разрывается от слов папы. Это было несправедливо», – заявил глава украинской дипломатии.

Напомним, что ранее папа римский Франциск во время проповеди назвал погибшую в результате теракта российскую журналистку Дарью Дугину «невинной жертвой войны».

Киев, Иван Бабурин

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