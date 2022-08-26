Зеленский с американским комиком обсудил, как можно удерживать внимание на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 августа, по видеосвязи с американским телеведущим, актером и комиком Джимми Фэллоном обсудил варианты привлечения внимания мира к Украине, – сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Рассказывая о своем общении с комиком, украинский президент заявил: «Время идет, и люди, к сожалению, привыкли даже к тому, что в Европе в XXI веке идет война. Нам нельзя этого допустить. Эту тему нужно постоянно поднимать вверх. И в этом нам могут помочь именно такие люди, как вы, Джимми».

Зеленский отметил творчество Феллона и признался, что до спецоперации иногда был его зрителем, а также сказал, что пригласил его на Украину.

Киев, Иван Бабурин

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