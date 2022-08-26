Украинские депутаты создали общество дружбы с Тайванем

Председатель комитета в Верховной Раде по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко из фракции Зеленского «Слуга народа» в пятницу, 26 августа, заявил, что в парламенте заработает межфракционное депутатское объединение (МФО) «В поддержку дружбы, торгово-экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества с Тайванем», – сообщает агентство Интерфакс-Украина.

В интервью агентству Мережко сказал, что лично его к созданию МФО подтолкнули действия Тайваня, а именно – «серьезные санкции против России и оказанная помощь стране помощь» после начала специальной военной операции России.

«То есть Тайвань в тяжелое для нас время повел себя как настоящий друг. Общество на Тайване также очень активно поддержало Украину. Нам нужно развивать экономические, культурные, гуманитарные и другие связи с Тайванем. Кстати, Европейский парламент рекомендует государствам ЕС развивать связи с Тайванем. И это, правильно, поскольку у нас есть общие ценности. Например, такие как демократия и верховенство права» – заявил председатель комитета в Верховной Раде по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

Отметим, что Китай регулярно выступает решительно против любого рода официальных связей каких бы то ни было стран с Тайванем.

Киев, Иван Бабурин

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