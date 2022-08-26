Киевлян готовят к обязательной эвакуации

Директор Департамента муниципальной безопасности Киевской горадминистрации Роман Ткачук в пятницу, 26 августа, заявил, что в Киеве могут ввести обязательную эвакуацию из отдельных районов, – сообщает украинское агентство Главком.

В интервью агентству Ткачук сказал: «Пока нет решения о принудительной эвакуации. Жители столицы самостоятельно решают, безопасно ли им находиться в Киеве, особенно рядом с объектами критической инфраструктуры. Сейчас мы при необходимости начинаем тренировку этих эвакуационных комиссий и прекрасно понимаем, как будем проводить эвакуацию того или иного района, или всего города. Мы рассматриваем варианты вплоть до принудительной эвакуации, система должна быть готова к этому».

Ткачук также сообщил, что в каждом районе украинской столицы сформированы эвакуационные комиссии исходя из системы гражданской защиты.

Отметим, что ранее сегодня вице-премьер Украины Ирина Верещук в эфире телемарафона заявила, что обязательную эвакуацию могут объявить в отдельных районах Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Киев, Иван Бабурин

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