ВСУ за сутки дважды обстреляли Запорожскую атомную электростанцию

За прошедшие сутки украинские военные дважды нанесли артиллерийские удары по Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает Минобороны России.

«Всего было выпущено девять снарядов, три из которых упали в районе спецкорпуса №2, в котором хранится новое ядерное топливо фирмы «ТВЭЛ» и твердые радиоактивные отходы», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, осколками снарядов были повреждены линии трубопроводов. Один снаряд упал в районе шестого энергоблока, а пять других – напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение данного реактора.

Установлено, что обстрел осуществлялся из района населенного пункта Марьевка Днепропетровской области. Российские военные ударили по подразделениям ВСУ ответным огнем.

«В настоящее время штатным техническим персоналом осуществляется контроль технического состояния атомной станции и обеспечение ее функционирования. Радиационная обстановка в районе атомной электростанции остается в норме», – добавили в Минобороны.

Москва, Зоя Осколкова

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