Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что выступает против сноса памятника российской императрице Екатерине II, – пишет 29 августа итальянское издание Corriere della Sera.

В интервью газете Труханов сказал: «Я против сноса статуй. Даже если мы сносим памятники, история не меняется. Я знаю, что собрана петиция с 25 тысячами подписей, но я за то, чтобы подождать. С такой логикой я еще должен убрать памятник Пушкину или Гагарину? Это не имеет смысла».

Мэр Одессы также заявил итальянским журналистам, что Одесса мало чем отличается от Куршевеля или Мальты и поэтому является не более «пророссийским» городом, чем европейские курорты

«Одесса остается глубоко интернациональным городом с точки зрения истории, географического положения, экономики и культуры: так было и при царях, и при советской власти. Город, построенный греками, евреями, итальянцами, французами, поляками, людьми с Востока и Запада, более 120 национальностями. Из российского есть указ об основании императрицы Екатерины II, и за последние тридцать лет российские туристы монополизировали пляжи, отели, туристические агентства и всю индустрию досуга. Но в этом Одесса мало чем отличается от Червинии, Куршевеля или Мальты», – сказал Труханов.

В свою очередь, ТИА Новости напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский в начале августа обратился к городскому совету Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника императрице Екатерине II в ответ на петицию о его сносе и замене мемориала в честь русской императрицы на памятник американскому порноактеру.

Одесса, Иван Бабурин

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