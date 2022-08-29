Киев требует членства в НАТО

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в понедельник, 29 августа, заявила, что теперь Киев устроит только вступление в альянс и уже недостаточно плана действий по получению членства (ПДЧ) в НАТО, – сообщает издание Европейская правда.

В интервью изданию Стефанишина сказала: «Если бы Украине предложили ПДЧ до 24 февраля, мы были бы максимально удовлетворены этим решением, счастливы и считали бы, что мы выполнили требование нашей Конституции, и это единственно правильное решение. Сегодня предложение ПДЧ в рамках НАТО будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года... То есть только членство».

Кроме того, украинский виц-премьер заявила, что Киев не относится серьезно к требованиям России об обеспечении внеблокового статуса Украины после ее реакции на подачу заявки на членство в НАТО Швецией и Финляндией.

«Мы не очень серьезно относимся к любым заявлениям Российской Федерации и будем готовы вернуться к дискуссии (о вступлении в НАТО, – прим.ред.) после освобождения наших территорий», – заявила Стефанишина в интервью.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»