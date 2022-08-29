Зеленский призвал французский бизнес выходить из России, норвежцам гарантировал поставки электричества, а ЕС предложил использовать украинские газовые хранилища

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед представителями «Движения предприятий Франции» в понедельник, 29 августа, заявил французским бизнесменам, что «комфортной зима не будет», но при этом призвал французский бизнес «выходить из России», – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления украинский лидер сказал французам следующее: «Комфортной зима не будет, но их (Россию, – прим. ред.)) надо ставить на место! Можно показывать свое единство и показывать, как бизнес относится к деструктивной политике России. Я понимаю, что могут быть потери бизнеса, мы предупреждали, чтобы будет дефицит топлива. Мы говорили еще до войны о превентивных санкциях».

Позже, также в понедельник, 29 августа, выступая по видеосвязи уже на другой конференции – «Шельф северных морей» в Норвегии, Зеленский заверил, что Украина готова обеспечить Европу электроэнергией в зимний период, но при этом попросил о помощи, предлагая использовать подземные хранилища газа (ПХГ) в интересах Европы.

«Мы готовы быт стабильным поставщиком электроэнергии. Украина станет одним из гарантов энергетической безопасности для Европы. Вместе с Украиной вы можете не допустить больше ценовых кризисов, мы имеем уникальную систему газохранилищ вблизи от границы с ЕС объемом более 30 млрд. кубометров. Нам можно помочь практически, используя наши газохранилища», – заявил норвежцам Зеленский и пригласил «инвесторов, подрядчиков, сервисные компании приходить для добычи газа в Украину».

Следует отметить, что в свою очередь, премьер-министр Норвегии Йонасом Гар Стёре в понедельник, 29 августа, заявил, что правительство страны рассмотрит возможность выделения Украине NOK 2 млрд. (около $200 млн.) млн. на закупку природного газа ближайшей осенью-зимой.

Киев, Иван Бабурин

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