Зеленский призвал европейцев забыть о России как о великой державе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе очередного за понедельник, 29 августа, видеовыступления, на этот раз на «17-м Стратегическом форуме» в г. Блед в Словении, заявил, что легенду о России как о великой державе надо забыть, – сообщает Интерфакс-Украина.

В ходе своего выступления по видеосвязи украинский глава заявил следующее: «Все должны понять, что они не такие мощные, как о себе они писали в книгах красного цвета в течение 100 последних лет. Когда эта страна была мощной, в рамках СССР были такие страны как Украина, Казахстан, Беларусь, Прибалтика. Легенду о великой державе надо забыть. Мы на поле боя это показываем».

При этом Зеленский, отвечая на вопрос о возможных переговорах с Россией, сказал, что хочет вернуть освобожденные Россией территории.

«Они не хотят переговоров. В их понимании – это ультиматум, в котором мы должны признать, что Донбасс и Крым – российские территории. Недавно они сказали, что Украина должна признать и юг российскими территориями, после того, как они проведут там какой-то референдум. Они все равно через полгода придут за другими нашими территориями. Стол переговоров представители российской власти обязательно нам предложат, когда они увидят силу в мире, который поддерживает Украину», – заявил украинский лидер.

В ходе своего выступления президент Украины также посетовал, что наблюдается «усталость от войны на Украине», что может стать «большим риском для всего мира».

«Мы все боимся усталости от войны, и Россия имеет определенные успехи на этом направлении. Усталость от войны – большой риск для всего мира. В России есть ощущения, что они живут на отдельной планете. Они видят себя влиятельной страницей в истории, но этого не будет. Россия – стратегическая проблема и ее нужно решать», – заявил Зеленский в ходе своего видеовыступления на «17-м Стратегическом форуме» в г. Блед в Словении.

Отметим, что ранее сегодня глава Украины по видеосвязи уже выступил перед представителями «Движения предприятий Франции» и на конференции – «Шельф северных морей» в Норвегии.

Киев, Иван Бабурин

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