Зеленский раздал госнаграды почти сотне иностранцев, включая комиков и политиков

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 29 августа, раздал госнаграды иностранным гражданам – политикам, актерам и общественным деятелям, среди которых американский комик Бен Стиллер, председатель Европейской комиссии (ЕК), Урсула фон дер Ляйен, отставной премьер-министр Италии Марио Драги и еще около сотни других, – сообщают украинские СМИ.

Указ о награждении знаменитостей опубликован на сайте Офиса президента Украины. Согласно указу, за поддержку Украины Зеленский наградил Урсулу фон дер Ляйен и Марио Драги орденами Ярослава Мудрого I степени (с 1995 по 1998 год – высшая государственная награда Украины), а Энтони Блинкен и Ллойд Остин – II степени. Лив Шрайбер, Майкл Макфол и директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия получили ордена «За заслуги» ІІІ степени, так же как Шон Пенн и Бен Стиллер. Джессика Честейн была удостоена орденом княгини Ольги ІІІ степени.



Кроме этого, в числе награжденных министры обороны и иностранных дел Чехии Яна Чернохова и Ян Липавский, а также глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.



В указе Зеленского говорится, что иностранные граждане награждены правительственными орденами за поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за весомый вклад в популяризацию страны в мире.

Киев, Иван Бабурин

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