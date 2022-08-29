Кулеба считает, что компании IKEA «пора возвращаться» на Украину

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 29 августа, заявил, что производственно-розничной торговой группе «IKEA» надо возобновить свою деятельность на Украине, которая была приостановлена после 24 февраля, – сообщают украинские СМИ.

В своем микроблоге Твиттер Кулеба написал: «Я призываю шведский бизнес к активному изучению и возобновлению работы в Украине. Например, «Скания Групп» уже увеличивает деловую активность. Другие должны последовать их примеру. «IKEA», которая с 24 февраля покинула шесть украинских заводов, пора возвращаться!».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»