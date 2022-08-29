Зеленский решил засекретить военные планы и призвал сдаваться российских солдат

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеоролике в понедельник, 29 августа, заявил, что отныне ни одно ответственное лицо не сообщит конкретики о военных планах, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеообращении Зеленский сказал: «Кто хочет знать, какие у нас планы? Вы не услышите конкретики ни от одного действительно ответственного лица. Потому что это война».

Следует отметить, что несмотря на серьезные потери после неудачной атаки, предпринятой ВФУ на российские позиции по личному приказу украинского президента, последний призвал российских военных сдаваться в плен.

«Езжайте домой. Если вы боитесь возвращаться к себе домой в Россию, что ж, пусть такие оккупанты сдаются в плен, и мы гарантируем им выполнение всех норм Женевских конвенций», – заявил вечером в понедельник Зеленский.

Напомним, ранее сегодня минобороны РФ сообщило, что результате атаки, предпринятой украинскими боевиками, вооруженными силами России было «уничтожено 26 украинских танков, 23 боевые машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25. Потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих».

Киев, Иван Бабурин

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