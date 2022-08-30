Украинский кабмин одобрил санкции против патриарха Кирилла и ряда других иерархов РПЦ

Министерство культуры и информационной политики Украины во вторник, 30 августа, заявило, что правительство Украины одобрило применение санкций против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла и других представителей РПЦ, – сообщает Интерфакс-Украина.

В сообщении пресс-службы минкульта Украины говорится: «Кабинет министров одобрил предложения по применению персональных санкций на 10 лет против руководителя российской православной церкви патриарха Кирилла и еще семи представителей. Список еще будет рассмотрен Советом национальной безопасности и обороны Украины и президентом Украины. Кроме того, их согласование позволит с таким же списком обратиться в международное сообщество, чтобы ввести такие же санкции в других странах».

Кроме патриарха Кирилла правительство Украины, предлагает ввести санкции против руководителя отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополита Волоколамского Иллариона (Григория Алфеева), его заместителя протоиерея Николая Балашова, митрополита Псковского и Порховского РПЦ Тихона (Георгия Шевкунова), архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зирянского РПЦ Питирима (Павла Волочкова).

Также ввести санкции предлагается против протоиерея РПЦ, писателя, проповедника и педагога Артемия Владимирова; митрофорного протоиерея РПЦ, проповедника, телеведущего Андрея Ткачева; российского православного богослова, педагога и публициста, доктора богословия, заслуженного профессора Московской православной духовной академии и семинарии Алексея Осипова.

«Санкции предусматривают блокирование активов, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по Украине, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества, прекращение культурных обменов и сотрудничества, аннулирование официальных визитов», – говорится в сообщении министерства культуры Украины.

Киев, Иван Бабурин

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