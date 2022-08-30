Украина и Польша построят трубопровод для подсолнечного масла

Канцелярия премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого во вторник, 30 августа сообщила, что из Украины будет построен маслопровод для транспортировки украинского подсолнечного масла в порт Гданськ, – сообщают польские СМИ.

В сообщении канцелярии польского премьера говорится: «Совет министров принял заявление министра сельского хозяйства о разработке проекта трансграничного трубопровода для транспортировки растительных масел из Украины в порт Гданьск».

Как отмечают украинские СМИ, «недавно, по версии Forbes, Польша заняла лидирующее место в рейтинге стран, которые больше всего помогают Украине в войне против России. Позицию лидера с Польшей разделила Эстония».

Варшава, Иван Бабурин

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