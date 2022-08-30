Украинский генштаб призвал журналистов не давать оценок действиям ВСУ и «продолжать верить в военных»

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины во вторник, 30 августа, выступил с призывом ко всем, кто связывает свою работу с информацией воздержаться от оценок действиям ВСУ, – сообщают украинские СМИ.

Сообщается также, что в украинском генштабе призвали и дальше верить в военных и не ставить под сомнение действия командиров, подчеркнув, что только военное руководство владеет полной информации об обстановке на передовых позициях.

На странице генштаба Украине в одной из соцсетей говорится: «Понимая высокий уровень общественного запроса, считаем необходимым еще раз обратиться к каждому, кто сознательно связывает свою работу с информацией, позиционирует свою деятельность как публичную, имеет многочисленную аудиторию и пользуется ее доверием: призываем всех и каждого воздержаться от домыслов и не давать оценок действиям ВСУ и Сил обороны Украины в целом».

В украинском генштабе отметили недопустимость двойной трактовки стратегической и оперативной обстановки, жонглирования военной терминологией и попыток «продуцировать собственные, ничем не обоснованные прогнозы и подчеркнули, что только военные должностные лица могут предоставлять соответствующую информацию.

«Главное правило – о военных действиях, их ходе, последствиях и результатах сообщают Вооруженные силы Украины!», – заявили в генштабе ВСУ.

Киев, Иван Бабурин

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