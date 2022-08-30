Власти одесской области решили, что памятники Екатерине II и Суворову можно сносить

Администрация Одесской области во вторник, 30 августа, уведомила городской совет Одессы в том, что памятники русской императрице Екатерине II и полководцу генералиссимусу Александру Суворову не имеют статуса объекта культурного наследия, в связи с чем никакие разрешения для сноса не требуются, – сообщают СМИ.

Следует отметить, что в письме, подписанном заместителем главы областной военной администрации (ОВА) Одессы Борисом Волошенковым и опубликованном в одесской редакции украинского издания «Суспильне» (Общественное), говорится, что «Россия использует эти памятники для продвижения идей о принадлежности территории Одесской области к Российской Федерации».

Администрация Одессы также она напомнила об необходимости переименовать улицы и убрать памятники Ленину и Горькому.

Напомним, что накануне мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что выступает против сноса памятника российской императрице Екатерине II.

Одесса, Иван Бабурин

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