Зеленский призвал Евросоюз запретить все российские телеканалы

Президент Украины Владимир Зеленский выступая по видеосвязи на «Форуме 2000» в Праге в среду, 31 августа призвал Евросоюз запретить вещание всех российских телеканалов, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Зеленский сказал: «Ни одному российскому государственному каналу нельзя позволить работать на территории ЕС. Также европейские страны должны запретить въезд россиянам и необходимо заблокировать российскую банковскую систему».

Киев, Иван Бабурин

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