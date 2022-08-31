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Среда, 31 августа 2022, 18:13 мск

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Зеленский призвал Евросоюз запретить все российские телеканалы

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выступая по видеосвязи на «Форуме 2000» в Праге в среду, 31 августа призвал Евросоюз запретить вещание всех российских телеканалов, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Зеленский сказал: «Ни одному российскому государственному каналу нельзя позволить работать на территории ЕС. Также европейские страны должны запретить въезд россиянам и необходимо заблокировать российскую банковскую систему».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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