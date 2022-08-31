Глава МИД Бельгии извинилась перед Кулебой за поездку в Крым

В МИД Украины в среду, 31 августа, заявили, что министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб в Праге на встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой извинилась перед ним за поездку в Крым, – сообщают украинские СМИ со ссылкой на сайт МИДа.

«Министр Лябиб дала разъяснение относительно своей поездки в Украину (Крым): в прошлом году как журналистка и режиссер-документалистка она посетила город Севастополь в Крыму в нарушение законодательства Украины. Как режиссер документальных фильмов она воплощала проект, который демонстрировал, как Россия использовала культуру в качестве силы и пропаганды и как художники могли жить под притеснениями в такой сложный исторический период. Она искренне сожалеет, что этот визит состоялся в таких обстоятельствах. Министр Лабиб всегда защищала суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, а также статус Крыма как неотъемлемой части Украины», – говорится в сообщении на сайте украинского МИДа.

Также внешнеполитическое ведомство Украины сообщило, что Лябиб лично заверила Кулебу в своей поддержке и готовности Бельгии содействовать возвращению мира и восстановлению Украины.

На сайте МИД Украины говорится: «Министр Кулеба приветствовал искреннюю и преданную преданность Бельгии территориальной целостности Украины, а также вклад, который она вносит в этом».

Киев, Иван Бабурин

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