Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в среду, 31 августа, заявил, что наступление украинских военных незаметно из-за применяемой новой тактики «тысячи порезов», – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Подоляк сказал: «Контрнаступление Вооруженных сил Украины идет не только на юге Украины, но и в Харьковской области, и в Запорожской областях. То, что это наступление и его результаты не везде сразу заметны объясняется «тактикой тысячи порезов», применяемой украинскими войсками».

«Контрнаступление не только на юге. Особенно идет активная оборона на Донецко-Луганском направлении», – заявил советник главы офиса украинского президента.

Киев, Иван Бабурин

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