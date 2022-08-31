CNN: Боевыми действиями Украины руководят США и страны Запада

США с союзниками во время подготовки украинского «контрнаступления» отдали приказ Киеву ограничить операцию, чтобы избежать чрезмерного расширения и увязания на нескольких фронтах, – сообщает в среду, 31 августа, телекомпания CNN.

Телекомпания со ссылкой на американские и западные официальные лица, а также украинские источники сообщает, что «представители США и западных стран подготавливая контрнаступление Украины, проводили «военные игры» с Киевом, призванные помочь украинскому командованию понять, силы какого уровня им необходимо собрать, чтобы добиться успеха в различных сценариях».

«Американские и западные военные специалисты не решаются назвать украинскую операцию настоящим контрнаступлением. Насколько успешно Украина сможет вернуть утраченные территории, остается открытым, – сообщает CNN со ссылкой на военные источники, знакомые с ситуацией.

Вашингтон, Иван Бабурин

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