Зеленский упразднил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 1 сентября, подписал указ, согласно которому официально упраздняется украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, – сообщают украинские СМИ.

В указе, опубликованном на официальном сайте главы Украины, говорится: «Признать утратившим силу указ президента Украины от 5 мая 2020 года № 167/2020 «О делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе».

Как отмечают украинские СМИ, сегодняшним указом Зеленского отменяется действие шести президентских указов 2020-2021 годов о работе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и составе этой делегации. Документ вступает в силу со дня опубликования.

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины (Минская группа, ТКГ, Контактная группа) – группа уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России, сформированная летом 2014 года в качестве рабочего органа для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами вооруженного конфликта на востоке Украины, в том числе вопросов, связанных с выполнением решений, принятых в «нормандском формате» (Германия, Франция, Россия, Украина).

Киев, Иван Бабурин

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