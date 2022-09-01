Зеленский назвал визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС «бесплодной экскурсией»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем традиционном видеообращении негативно оценил инспекцию Запорожской АЭС представителями МАГАТЭ и назвал ее «бесплодной экскурсией», – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике Зеленский сказал: «Россияне пытаются превратить миссию МАГАТЭ в бесплодную экскурсию по станции. Когда мы виделись с господином Гросси и членами миссии в Киеве, мы договорились о том, что миссию обязательно будут сопровождать журналисты из украинских и международных СМИ. Независимые журналисты. Чтобы мир видел правду. К сожалению, этого не сделано. Хотя обещано. К сожалению, оккупанты не пустили журналистов, но организовали массовку своих пропагандистов. К сожалению, представители МАГАТЭ не защитили представителей независимых СМИ».

«Надеемся, что миссия все же сделает объективные выводы из обстоятельств на станции. И главное, что должно состояться – это демилитаризация территории станции. Именно это цель украинских и международных усилий. И плохо, что мы пока не услышали ответных призывов от МАГАТЭ», – заявил поздно вечером глава украинцев.

Следует отметить, что в Офисе президента Украины тоже негативно отозвались о работе миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Так, советник главы ведомства Михаил Подоляк заявил, что «международные институты и посреднические миссии выглядят крайне неэффективно, крайне трусливо и крайне непрофессионально».

«Они никогда не были готовы работать в экстремальных условиях. Ты им не доверяешь уже на входе. Насторожило то, что миссия провела осмотр, послушала представителя «Росатома», после чего глава МАГАТЭ Гросси сказал, что увидел все, что ему нужно», – заявил Подоляк.

Напомним, минобороны России сообщило, что утром в четверг, 1 сентября киевским режимом предпринята попытка крупной провокации для срыва прибытия рабочей группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

Киев, Иван Бабурин

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