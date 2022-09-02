Украина вводит санкции против учителей, энергетиков и «дочерей Путина»

Минреинтеграции Украины в пятницу, 2 сентября, объявило о введении специальных санкций против учителей и преподавателей ВУЗов, работающих на освобожденных территориях, а также против дочерей президента России Владимира Путина, – сообщают украинские СМИ.

В телеграм-канале украинского ведомства говорится: «В отношении преподавателей с подконтрольных России территорий, которые согласились работать в школах и ВУЗах по российской программе, Украина введёт специальные экономические санкции на 5 лет.

Под санкции попадают также образовательные учреждения, которые распространяют так называемые «образовательные стандарты» российских властей. Всего под санкциями 81 физ и 53 юрлица».

Кроме того, пресс-служба минреинтеграции Украины сообщила, что правительство страны одобрило санкции против «дочерей президента России Владимира Путина – Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой».

Также украинский кабмин поддержал инициативу минреинтеграции и одобрил новый пакет санкций, касающийся 99 физических и 178 юрлиц. Речь идет о предприятиях военно-промышленного комплекса РФ и других компаний, а также должностных лиц нацбанков России и Белоруссии.

В свою очередь, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что его страна ввела персональные санкции против советника генерального директора «Росатома» Рената Карчи, который сопровождал членов миссии МАГАТЭ во время их посещения Запорожской АЭС.

На свое странице в одной из соцсетей украинский министр написал: «Сегодня – гид на станции, а завтра – ты под санкциями. Вчера весь мир наблюдал, как он проводит экскурсию для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, дезинформируя на каждом шагу. А сегодня он уже – подсанкционное лицо, которому теперь никто не пожмет руку. В санкционном перечне более 700 физических и юридических лиц, связанных с российской государственной корпорацией «Росатом».

Киев, Иван Бабурин

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