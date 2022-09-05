Зеленский: Лиз Трасс всегда была на светлой стороне европейской политики

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеоролике в понедельник, 5 сентября, заявил, что ставшая очередным премьер-министром Великобритании Лиз Трасс всегда была на светлой стороне европейской политики, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеообращении Зеленский сказал: «Сегодня я поблагодарил Бориса от имени всех украинцев. Уже жду, когда можно будет продолжить наше сотрудничество с Борисом в его новом статусе. И не меньше жду сотрудничества с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Она всегда была на светлой стороне европейской политики. И я верю, что вместе мы сможем сделать еще очень многое для защиты наших народов и провала всех российских деструктивных усилий. Главное – сохранять наше единство. А это обязательно будет».

Ранее сегодня британская международная интернет-компания по исследованию рынка и анализу данных YouGov опубликовала данные социологического опроса, согласно которым избранием Лиз Трасс новым премьер-министром «очень довольны» лишь 4% жителей Великобритании.

Кроме того, глава украинцев заявил, что надеется на объективность выводов миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после ее визита на Запорожскую атомную электростанцию.

«Сегодня говорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном … Отдельно и подробно обсудили ситуацию на Запорожской атомной станции. Обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на станцию. Кстати, завтра должны быть представлены выводы миссии. Надеюсь, что они будут объективными», – сказал Зеленский в видеообращении.

Киев, Иван Бабурин

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