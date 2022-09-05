МИД Украины назвал многотысячный митинг в Праге «шабашем»

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в понедельник, 5 сентября заявил, что проведение митингов в Чехии под российскими флагами недопустимо, – сообщает украинские издание Страна. ua.

На своей странице в одной из соцсетей Николенко написал: «Напомню, что митингующие требовали прекратить поддержку Украины и отменить санкции против РФ. Провозглашались призывы, подвергающие сомнению территориальную целостность нашего государства, а также объявлялся сбор средств на поддержку незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Проведение подобных шабашей под триколорами государства-агрессора в центре Европы недопустимо... Мы осуждаем попытки участников пророссийских акций оправдать войну России против Украины».

Напомним, массовый митинг протеста прошел накануне в Праге. Вышедшие на Вацлавскую площадь в столице Чехии требовали отставки правительства, отмены санкций в отношении России, а также снизить цены на газ и электричество. По разным оценкам, в акции протеста приняли участие от 70 до 120 тысяч человек.

Киев, Иван Бабурин

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