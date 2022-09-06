Минобороны сообщило о новых потерях ВСУ при «контрнаступлении на Херсон»

Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины в течение суток предприняли новые попытки атаковать на отдельных участках Николаево-Криворожского направления и понесли при этом большие потери.

В ответ на попытки украинского «контрнаступления» российские войска нанесли удары по пунктам временной дислокации 61-й пехотной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 17-й танковой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Висунск, Явкино, Березнеговатое и Червонополье, рассказал на брифинге официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. В районе Великое Артаково Николаевской области было уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, добавил он.

Ракетами «Калибр», по информации оборонного ведомства, в районе населенного пункта Карповка Днепропетровской области разбито крупное хранилище топлива для группировки украинских войск на Николаево-Криворожском направлении. Кроме того, боевые самолеты ВКС РФ сбили три Су-25 воздушных сил Украины в Николаевской области.

«Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении противник потерял 12 танков, 11 боевых машин пехоты и 8 других бронированных машин, 6 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 210 военнослужащих», – сообщил представитель Минобороны.

Также стало известно, что ВКС России нанесли удары по пунктам дислокации ВСУ в районе города Артемовск в ДНР и в Запорожской области. Потери 54-й и 93-й механизированных бригад ВСУ под Артемовском составили до 250 военнослужащих и более 10 единиц бронетехники.

В районе населенного пункта Веселянка Запорожской области ударами по пунктам временной дислокации 1-го батальона 65-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 100 военных и 15 единиц военной техники, сообщил Конашенков.

Всего с начала проведения военной спецоперации на Украине, по данным Минобороны РФ, уничтожено: 290 самолетов, 152 вертолета, 1889 беспилотников, 373 зенитных ракетных комплекса, 4845 танков и других боевых бронемашин, 825 боевых машин РСЗО, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5343 единицы специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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