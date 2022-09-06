В украинском Николаеве ввели «хлебные карточки»

Координатор продовольственной программы ООН в Николаевской области Наталия Горбенко во вторник, 6 сентября, заявила, что в украинском Николаеве для получения бесплатного хлеба ввели карточки, – сообщают СМИ.

В эфире украинского национального телемарафона Горбенко сказала: «Выпечку хлеба профинансировала ООН. Из-за частой нехватки хлеба всем нуждающимся было решено ввести карточки. У человека может быть только одна карточка, в момент выдачи проверяется по базе, что он ее еще не получил, и дальше может приходить в любой из пунктов города, раз в три дня получать свой продуктовый набор».

«Карточки пока что оформляют в бумажном виде. хлеб, который раздают жителям города, производит местный завод, ежедневную загрузку которого профинансировали в ООН», – сообщила украинский координатор продовольственной программы ООН.

Киев, Иван Бабурин

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