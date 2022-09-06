Зеленский призвал американский бизнес инвестировать в Украину, не дожидаясь победы

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник, 6 сентября, призвал американский бизнес планировать свои инвестиции в Украину уже сейчас, «не дожидаясь победы», – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления глава Украины заявил: «Любая история успеха в Европе теперь просто невозможна без Украины. История политического успеха или бизнеса. Они реальны только с Украиной и в Украине. И я призываю вас планировать инвестиции уже сейчас. Не дожидаясь, когда мы дойдем до нашей победы».

«Инфраструктурные фонды найдут множество проектов в аэропортах и в строительстве новых дорог и мостов. Фонды недвижимости получат рынок с сотнями миллионов квадратных метров нового жилья, офисов, логистики и промышленной недвижимости. Банки и финансовые учреждения могут выйти в Украине на огромный рынок кредитования всех этих проектов. Страховые компании смогут предложить новые страховые продукты, учитывая специфику нашего региона и рисков. Операторы гостиниц смогут раскрыть наш большой туристический и деловой потенциал. Всему миру интересно увидеть Украину, почувствовать ее, быть здесь», – пообещал Зеленский американским бизнесменам.

Зеленский также рассказал, что у Украины существует почти полный спектр природных ресурсов и ископаемых: «От газа до урана, от лития до титана, от угля до кварцитов и многое другое».

«Мы имеем не одни только ресурсы, а еще и весомую культуру и традицию добычи, обработки и производства», – заявил Зеленский и заверил, что Украина обязательно станет «зеленым» энергетическим хабом Европы.

«Мы способны заменить грязные российские энергоресурсы. Украина имеет огромный природный потенциал установки мощностей в зеленой энергетике и в производстве «зеленого» водорода. Это потенциал как минимум в десятки, а реально глядя на вещи – в сотни гигаватт зеленых электрических мощностей», – продолжил лидер украинцев.

Обращаясь к присутствующим, Зеленский также заявил, что «перспектива для всех бизнесов такова, что в любом случае придется уйти из России. А значит, выгодно – прийти в Украину. Именно на украинской земле будет новый центр экономического роста в Европе».

«Любая компания, которая сможет поставить на свой продукт отметку Made in Ukraine, автоматически станет частью истории украинской смелости и победы, глобально известной истории, а одновременно частью нашей жизни, которую мы защищаем всеми силами – и при помощи сильнейших мировых стран и фаворитов», – завершил свое видеовыступление на Нью-Йоркской фондовой бирже президент Украины.

Киев, Иван Бабурин

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