Украина продолжит требовать от США признать Россию страной-спонсором терроризма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 6 сентября, заявил, что Украина продолжит настаивать на необходимости признания Российской Федерации государством-спонсором терроризма, -сообщает Интерфакс-Украина.

Агентство сообщает, что в эфире национального телемарафона Кулеба сказал: «Мы требовали, требуем и будем требовать признания России государством-спонсором терроризма. И то, что сейчас администрация Байдена не готова принять это решение, не означает, что оно никогда не может быть принято. Мы будем работать над тем, чтобы Россию признали тем, кем она на самом деле является».

«Украинская дипломатия уже неоднократно, и не только в отношениях с США, проходила этот процесс, когда партнеры сначала отвечали «нет», но потом решение, в конце концов, принималось. Это касалось и предоставления того или иного оружия, введения тех или иных санкций. Поэтому я уверен, что работа с Америкой на этом направлении продолжится», – заявил глава украинской дипломатии.

Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден не считает хорошей идеей внесение России в список стран-спонсоров терроризма, и это окончательное решение.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»