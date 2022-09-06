Зеленский пригласил, Трасс согласилась приехать «скоро» в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс во вторник, 6 сентября, пригласил ее посетить Украину, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в Twitter Зеленский написал: «Я стал первым иностранным лидером, который провел разговор с недавно избранным премьером Лиз Трасс. Пригласил ее на Украину. Внимание было уделено гарантиям безопасности. Скоординировали дальнейшее давление на РФ. Важно признать Россию государством-террористом. Будем продолжать активное взаимодействие во всех форматах».

Со своей стороны, новый премьер Великобритании Лиз Трасс приняла приглашение Зеленского и пообещала «скоро» посетить Украину, – сообщили в канцелярии главы британского кабмина.

«Во время своего первого телефонного разговора с коллегой после вступления в должность премьер-министра она подтвердила украинскому лидеру, что он имеет ее полную поддержку и что Украина может полагаться на помощь Великобритании в долгосрочной перспективе. Стороны также обсудили необходимые меры по перекрытию финансирования российской «военной машины». Премьер-министр сказала, что она с нетерпением ждет работы с президентом в предстоящие недели и месяцы, и с радостью приняла приглашение президента Зеленского посетить Украину в скором времени», – сообщили на Даунинг стрит, 10.

Киев, Иван Бабурин

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