Зеленский обвинил всех россиян в кризисе на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеоролике заявил, что все россияне несут моральную ответственность за агрессию РФ против Украины, чему свидетельствует отмена упрощенного визового режима в Европейском Союзе для граждан Российской Федерации, – сообщает агентство Интерфакс-Украина.

В своем видеообращении Зеленский заявил следующее: «Европейский Союз сделал существенный шаг в визовом вопросе относительно граждан России. Еврокомиссия утвердила предложение приостановить упрощенный визовый режим, который сейчас действует между ЕС и РФ. Естественно, это еще не полный визовый «бан», но это уже демонстрирует гражданам государства-террориста, что они несут определенную моральную ответственность за агрессию своего государства против Украины и всей Европы».

Глава украинцев также поблагодарил главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и всех европейских лидеров, поддержавших отмену упрощенного визового режима для российских граждан.

«Следует помнить – помимо моральной стороны вопроса, это также вопрос элементарной безопасности. Уже неоднократно Россия направляла киллеров в Европу под видом обычных туристов – на шпиль в Солсбери, на немецкие улицы и склады с оружие в Чехии. Они уже насмотрелись. Хватит. Европа не место для прогулок убийц и тех, кто их поддерживает», – завершил свое вечернее выступление президент Украины.

Киев, Иван Бабурин

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