Зеленский объявил о санкциях против 606 россиян

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеоролике в среду, 7 сентября, заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) утвердил санкции против 606 лиц из руководства Российской Федерации, – сообщают украинские СМИ.

В видеообращении к украинцам Зеленский сказал: «Сегодня утверждено важное решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Применены санкции против 606 физических лиц, которые имеют отношение к правящей верхушке России. В частности, 28 из них – из Совета безопасности России, 154 – из Совета Федерации, 424 депутата Государственной Думы. Ни один из них не избежит ответственности. Этот только вопрос времени».

Также глава украинцев сообщил, что на сектор безопасности и обороны Украины в следующем году будет направлено свыше одного триллиона гривен.

«Свыше триллиона гривен в следующем году будет направлено на сектор безопасности и обороны. Это будет приоритетом номер один», – заявил Зеленский.

Украинский лидер также сказал, что в стране будет создан специальный Фонд восстановления, который «будет наполняться, в частности, за счет конфискованных российских активов».

Киев, Иван Бабурин

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