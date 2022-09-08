Киев предложил ввести санкции против российской атомной энергетики

Международная экспертная группа по санкциям против России, возглавляемая руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком и экс-советником президента США по национальной безопасности Майклом Макфолом в четверг, 8 сентября, выступила с инициативой введения санкций против российской атомной энергетики, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении на сайте президента Украины говорится: «Участники заседания обсудили необходимость введения санкций в области атомной энергетики, отказ от импорта урана из России. Также речь шла о системной пошаговой реализации ограничения цены на российскую нефть, что существенно снизит поступление в бюджет РФ и повлияет на ее нефтедобывающую отрасль».

Сообщается, что Ермак в очередной раз предложил членам группы Ермака-Макфола признать Россию государством – спонсором терроризма.

«Это непростой процесс, но не стоит останавливаться, потому что Россия является террористическим государством. Также этого требует украинский народ», – заявил глава Офиса украинского президента.

Киев, Иван Бабурин

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