Зеленский пообещал Польше помочь с энергетикой

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушом Моравецким и президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Киеве в пятницу, 9 сентября, заявил, что Украина будет искать возможности, чтобы помочь Польше в сфере энергетики, – сообщает Интерфакс-Украина.

В ходе пресс-конференции Зеленский сказал: «Мы сегодня поднимали важные энергетические вопросы. Обсуждали энергетические вызовы. Мы заинтересованы, чтобы Украина могла помочь Польше. Мы делаем все, чтобы в ближайшее время найти выход их будущих энергетических рисков. Для нас это приоритет в наших отношениях».

«Несмотря на то, что у нас есть запрет относительно экспорта угля в этот сложный период, мы будем искать возможность помогать Польше. Потому что Польша, несмотря ни на что, находила те или иные шаги помощи нам, когда ей было непросто. Мы понимаем эту ответственность», – заявил глава украинцев на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши и президентом Латвии.

Киев, Иван Бабурин

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