Польша попросила у ЕК 9 миллиардов евро для Украины и пригрозила усилением санкций для России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины и Латвии в пятницу, 9 сентября, призвал Европейскую Комиссию как можно скорее передать Украине ранее согласованный транш макрофинансовой помощи, – сообщают украинские СМИ.

В ходе пресс-конференции Моравецкий сказал: «Польша вместе с европейскими союзниками призывает Европейскую Комиссию к скорейшей передаче того, что мы уже обещали Украине в июне со стороны ЕС, то есть 9 млрд. евро».

Не обошел польский премьер и тему санкций против России. В частности, Моравецкий сказал: «Польша вместе со странами Балтии и Чехией являются наиболее активными в коммуникации с Европейской комиссией по финансовой поддержке Украины и продолжению политики санкций против государства-агрессора. Эти санкции будут усиливаться и с каждым месяцем будут более болезненными для российской экономики. Европа, США и весь свободный мир должны помогать Украине в ее борьбе. Польша всегда будет организовывать эту помощь».

Киев, Иван Бабурин

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