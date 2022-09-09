Зеленский наградил турецкого производителя ударных беспилотников

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 9 сентября, вручил орден «За заслуги» I степени генеральному директору турецкой компании «Baykar» Халуку Байрактару производителю ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), – сообщает украинское издание Страна. ua.

В сообщении на сайте президента Украины приводится следующее заявление Зеленского: «Каждый в Украине знает, что такое «Байрактар», знает вашу компанию. Благодарю вас, благодарю Президента Эрдогана за вашу поддержку и поддержку граждан Турции в этой войне с российской агрессией».

Сообщается также, что стороны обсудили подробности строительства завода «Baykar» на Украине и производство новой продукции с использованием украинских комплектующих.

Киев, Иван Бабурин

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