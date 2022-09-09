Зеленский призвал блогеров не торопиться писать о результатах действий ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеоролике в пятницу, 9 сентября, обратился к блогерам с призывом не торопиться с обнародованием результатов действий ВСУ, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеообращении глава украинцев сказал: «Хочу еще раз обратиться сейчас к некоторым блогерам, кто иногда спешит объявлять результаты тех или иных активных действий наших воинов на передовой. Пожалуйста, не спешите с сообщениями, не усложняйте своей спешкой задачи для нашей армии. Не сообщайте, пожалуйста, конкретные детали оборонной операции раньше, чем об этом скажут официальные представители нашего государства».

Киев, Иван Бабурин

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