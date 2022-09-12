«Линии защиты по всему периметру»: власти Херсонщины заявили об отсутствии угроз для региона

В Херсоне все спокойно, городу и самой Херсонской области ничего не угрожает. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, по всему периметру региона ВС РФ выстроены линии защиты.

«Херсон есть и будет русским городом. Никто не собирается сдавать город и тем более отступать. По всему периметру Херсонской области Министерством обороны РФ выстроены линии защиты и ничего городу Херсону и Херсонской области не угрожает», – написал Стремоусов в своем Telegram.

Он добавил, что в Херсоне «все спокойно и никакой паники нет», и пообещал давать максимально оперативную информацию.

Тем временем, в Новой Каховке объявили воздушную тревогу из-за угрозы обстрелов города. Об этом сообщила горадминистрация.

Ранее сегодня ФСБ России сообщила о предотвращении серии терактов против должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области и членов правительства Крыма, которые готовились Службой безопасности Украины.

Херсон, Наталья Петрова

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