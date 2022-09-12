Кулеба попросил у Борреля деньги, оружие и санкции

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 12 сентября, в телефонном разговоре с Верховным представителем Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем попросил у последнего запросил оружие, санкции и финансовую помощь запросил оружие, санкции и финансовую помощь, сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что Кулеба в своем аккаунте в Twitter написал: «Жозеп Боррель позвонил мне, чтобы выразить свое восхищение и уважение силами обороны Украины, которые освобождают новые территории от российской оккупации. Он изучил, как ЕС может помочь Украине и приблизить мир. Я запросил оружие, санкции и финансовую помощь».

В свою очередь глава евродипломатии также в Twitter заверил Кулебу, что поддержка ЕС будет продолжаться.

Как сообщают украинские СМИ, в своем аккаунте Боррель написал: «Обсудили с министром Дмитрием Кулебой воодушевляющее контрнаступление Украины с целью восстановления ее территориальной целостности. Поддержка ЕС будет продолжаться, наша стратегия работает: помочь Украине дать отпор, оказать давление на РФ санкциями и поддержать партнеров по всему миру».

Киев, Иван Бабурин

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