Зеленский продолжает просить ПВО у партнеров

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеоролике в понедельник, 12 сентября, после российских ударов по критической инфраструктуре высказал недовольство тем, что Украина до сих пор должна просить ПВО у партнеров, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеообращении Зеленский, в частности, сказал: «Необходимо ужесточить санкции – нужен восьмой санкционный пакет ЕС. Надо увеличить помощь Украине, прежде всего, ускорить предоставление систем ПВО нашему государству».

Кроме того, глава украинцев уже традиционно призвал признать Россию государством-террористом и назвал «признаком отчаяния» россиян удары по энергетической инфраструктуре Украины.

«Вчера и сегодня российская армия нанесла удары по украинской энергетической инфраструктуре. Сотни тысяч украинцев оказались в темноте – без электричества. Это признак отчаяния. Россия стремится помешать нам направлять возможности Украины, чтобы стабилизировать ситуацию в Европе. Наш экспорт электрики – это то, чего Россия очень боится – что мы сможем сломать российские планы по опустошению карманов европейцев этой зимой за счет бешеных энергетических цен», – заявил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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