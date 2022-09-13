Зеленский: Гаранты безопасности должны обеспечивать Украину оружием и финансами

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеообращении во вторник, 13 сентября, заявил, что пакет рекомендаций международной группы Ермака-Расмуссена по созданию системы гарантий безопасности должен заставить страны, поддерживающие Украину, реагировать санкциями, поставками оружия и финансовым обеспечением, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике Зеленский, в частности, говорит: «Мы работаем над тем, чтобы гарантами безопасности нашего государства стали сильнейшие субъекты свободного мира. Чтобы на многостороннем и двустороннем уровне было подробно определено, кто, как и когда должен реагировать, если возникнет какая-либо угроза государственной безопасности Украины. Реагировать санкциями, снабжением оружия, всем необходимой материальной и финансовой поддержки».

«Мы уже построили вместе с нашими партнерами мощную антивоенную коалицию, в которую входят десятки разных государств. А теперь работаем над тем, чтобы самые мощные государства, которые нам уже помогают, стали и постоянно продолжающейся коалицией мира», – заявил глава украинцев.

Следует отметить, что советник президента Украины, один из авторов системы гарантий безопасности Андерс Фог Расмуссен в 2009-2014 годах был генеральным секретарем военного блока НАТО.

Киев, Иван Бабурин

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