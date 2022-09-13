Украинский главнокомандующий отчитался перед американскими генералами

Главком ВСУ Валерий Залужный 13 во вторник, 13 сентября, заявил, что по телефону доложил об оперативной обстановке верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующему ВС США в Европе генералу Кристоферу Каволи и главе объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в соцсети Залужный написал: «Проинформировал об оперативной обстановке. Ситуация напряженная, но полностью контролируемая. Генерал Каволи и генерал Милли, в свою очередь, дали высокую оценку действиям Вооруженных сил Украины и заверили в неизменной поддержке США по дальнейшему оказанию военной помощи Украине».

Как отмечают украинские СМИ, Залужный регулярно отчитывается перед западными высокопоставленными военными. Так, 13 августа украинский главком созвонился с начальником американских штабов Марком Милли с просьбой оказать помощь с артиллерией. 26 августа Залужный рассказывал в соцсетях о докладе тому же генералу Милли.

Ранее сегодня газета The New York Times сообщила, что стратегию «контрнаступления» ВСУ в Харьковской области разрабатывали помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли вместе с украинскими должностными лицами.

Киев, Иван Бабурин

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