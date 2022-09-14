Шмыгаль пообещал украинцам обеспечить их энергоресурсами зимой

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду, 14 сентября, заявил, что страна будет обеспечена всеми необходимыми энергоресурсами в осенне-зимний период, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Шмыгаль написал: «В осенне-зимний период Украина будет обеспечена необходимым количеством энергоресурсов. Правительство готовится к различным сценариям прохождения отопительного сезона. На сегодня в газовых хранилищах Украины закачано более 13,2 миллиарда кубов газа, имеем 2,2 миллиона тонн угля на складах. Также закуплено почти 1,5 тысячи мобильных генераторов, десятки резервных котлов, около 100 электростанций».

Следует напомнить, что глава нефтегазовой компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко советовал жителям Украины в преддверии зимы запасаться одеялами и теплой одеждой.

Киев, Иван Бабурин

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