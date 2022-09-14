Госстат Украины рассказал о росте цен с начала года

Государственная служба статистики (Госстат) Украины в среду, 14 сентября, сообщила, что цены на продукты питания в в стране с начала 2022 года выросли в среднем на 25%, – сообщают украинские СМИ.

Согласно данным украинского Госстата по сравнению с декабрем 2021 года в стране сильнее всего подорожали : фрукты – 60,2%; овощи – 58,5%; рыба – 33,1%; хлеб – 29%; сахар – 27,9%.

Что касается роста цен за август, то, согласно данным украинского Госстата «больше всего (на 15,4%) подорожали яйца. На 6,4-2,5% выросли цены на сахар, сало, свинину, фрукты, рис, рыбу и продукты из рыбы, мясо птицы, безалкогольные напитки. В то же время на 13,9% подешевели овощи, на 0,3% говядина и подсолнечное масло».

Кроме того, по данным Госстата, в целом инфляция на Украине с начала года составила 19,5%.

Киев, Иван Бабурин

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