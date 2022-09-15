В Херсонской области заявили об уничтожении 120 украинских морпехов

Российские войска отразили атаку десанта ВСУ рано утром в четверг, 15 сентября. Группа украинских военных предприняла попытку высадиться на Кинбурнской косе, но была уничтожена. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Нацисты на 5 моторных лодках попытались высадить морскую пехоту на Кинбурнской косе, со стороны Черного моря на территорию Херсонской области. Высадившиеся нацисты были сразу же уничтожены министерством обороны РФ», – написал он в своем Telegram. Позже он сообщил, что при попытке высадки на косе были убиты 120 украинских военных.

Стремоусов отметил, что президент Зеленский посылает украинцев в очередные бессмысленные атаки, не считаясь с огромнейшими потерями, в ответ на требования западных партнеров хотя бы незначительных продвижений на Херсонской-Криворожском направлении.

Надо отметить, что это уже вторая попытка украинских сил проникнуть в Херсонскую область с этого направления. Накануне Минобороны России сообщило об уничтожении истребителями ВКС в районе Кинбурнской косы вертолета Ми-8 воздушных сил Украины с диверсионно-разведывательной группой на борту.

Москва, Наталья Петрова

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