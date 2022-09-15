Украинцу, отрицавшему российскую агрессию, запретили 10 лет занимать госдолжности

Житель города Канев Черкасской области Украины, публично отрицавший вооруженную агрессию РФ против Украины в постах в социальной сети решением суда был лишен права 10 лет занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления. Украинец был признан виновным в уголовном проступке, предусмотренном ч.1 ст.111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), – сообщают украинские СМИ.

В сообщении пресс-службы Черкасской областной прокуратуры в четверг, 15 сентября, говорится: «Прокурором в суде доказано, что указанное лицо, являясь гражданином Украины, в течение июля 2022 года распространяло в одной из социальных сетей публикации, в которых содержится публичное отрицание осуществления вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, установление и утверждение временной оккупации части территории Украины. Во время судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину».

Киев, Иван Бабурин

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