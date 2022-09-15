Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за возможность поставлять «дешевую электрику» в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве в четверг, 15 сентября, поблагодарил ЕС за предоставленную возможность подключения электросетей Украины к сетям Евросоюза, – сообщают украинские СМИ.

В ходе пресс-конференции глава украинцев сказал: «Это действительно помощь. Мы все в этом заинтересованы. Страны ЕС могут получать от Украины дешевую электрику. Это поможет людям ЕС. Украина же сможет заработать деньги себе в бюджет. Это поможет нам в такой сложный период выплачивать заработные платы и пенсии»

Со своей стороны фон дер Ляйен заявила Зеленскому: «Вы упомянули электросети. Вы можете вспомнить, что в существовал план, что в 2024 году украинская электросеть будет присоединена к европейской. Мы сделали это за две недели, и это было восхитительно! Украина поставляет электричество в ЕС. Мы хотим это улучшить и увеличить, и это создает стабильный поток доходов Украине».

Киев, Иван Бабурин

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