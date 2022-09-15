Зеленский продемонстрирует иностранным СМИ выкопанные из могил трупы

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеоролике в четверг, 15 сентября, заявил, что завтра, 16 сентября, он повезет в оставленный российскими войсками Изюм представителей иностранных СМИ, что бы показать им эксгумированные трупы, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике Зеленский сказал: «В Изюме на Харьковщине найдены массовые захоронения людей. Завтра Изюм посетят украинские и международные журналисты. Мы хотим, чтобы мир знал, что реально происходит и к чему привела русская оккупация. Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм. Мир должен привлечь Россию к реальной ответственности за эту войну. Сделаем все для этого».

Киев, Иван Бабурин

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