Власти Херсонской области заявили о попадании военных ВСУ в тактическое окружение

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что часть подразделений украинской армии оказалась в тактическом окружении у границ региона.

«В реке Ингулец поднялся уровень воды, нарушив возведенные украинскими войсками переправы с правого на левый берег у границ Херсонской области», – приводит слова чиновника РИА «Новости».

По словам замглавы региона, в результате украинские военные фактически остались без снабжения и попали в тактическое окружение, прижатые к воде. «У них там бедственное положение», – сказал Стремоусов.

Накануне власти Херсонской области сообщили об уничтожении 120 украинских десантников. В ночь на 15 сентября они пытались высадиться на Кинбурнской косе в Черном море.

Надо отметить, что с конца августа ВСУ предприняли несколько попыток контрнаступления на Херсонском направлении. Минобороны РФ сообщало об отражении этих атак и больших потерях в украинских войсках.

Москва, Наталья Петрова

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