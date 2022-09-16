Правительство Украины согласовало закон об уголовной ответственности за получение российских паспортов

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук в пятницу, 16 сентября, заявила, что правительство страны на совещании согласовало проект закона об уголовной ответственности за получение российского гражданства, – сообщают СМИ.

Украинский вице-премьер, в частности, сообщила, что новый законопроект предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 15 лет. Если украинский госслужащий получит паспорт России, то его могут лишить свободы на срок от 10 до 15 лет, а пропаганда российского гражданства повлечет за собой заключение в тюрьму на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, что ранее на этой неделе Верещук заявляла, что минреинтеграции Украины совместно с генеральной прокуратурой, СБУ, «правозащитниками» и депутатами Верховной рады разработали законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за получение российского паспорта.

Киев, Иван Бабурин

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